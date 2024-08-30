Мать призвавшего убивать мирное население Курской области футболиста Александра Алиева заявила, что не общается с ним. Родители спортсмена проживают именно в Курске.

Чуть раньше Алиев записал видео, на котором попросил боевиков ВСУ уничтожать мирных граждан региона. Сам футболист родился в Хабаровске. Его отец был военным летчиком.

Экс-футболист «Локомотива» призвал убивать жителей Курской области

«Вообще не держу связь, и все», — заявила Shot мама Алиева.

Readovka также напоминала, что еще в 2020 году спортсмен заявлял, что при Владимире Путине в России жив спорт, а на Украине этого нет.