Мама футболиста Алиева высказалась после его призыва убивать мирное население Курска
Мать призвавшего убивать мирное население Курской области футболиста Александра Алиева заявила, что не общается с ним. Родители спортсмена проживают именно в Курске.
Чуть раньше Алиев записал видео, на котором попросил боевиков ВСУ уничтожать мирных граждан региона. Сам футболист родился в Хабаровске. Его отец был военным летчиком.
Экс-футболист «Локомотива» призвал убивать жителей Курской области
«Вообще не держу связь, и все», — заявила Shot мама Алиева.
Readovka также напоминала, что еще в 2020 году спортсмен заявлял, что при Владимире Путине в России жив спорт, а на Украине этого нет.