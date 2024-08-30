СК возбудил дело против экс-футболиста «Локомотива» Алиева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГСУ СК России.

По информации следствия, Алиев публично разместил видеоролик, в котором призывал Вооруженные силы Украины (ВСУ) к террористической деятельности на территории Курской области. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Напомним, что Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России. Он записал ролик на русском языке, в котором призвал украинских военных не только продвигаться в Курской области, но и «убивать эту нечисть, убивать мирное население». При этом отец футболиста был военным летчиком, а мать родом из Курска. Кроме того, некоторые его родственники все еще живут там.

После этого члены движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и в Следственный комитет РФ с требованием проверить высказывания Алиева на предмет нарушения статьи 205.2 УК РФ. Кроме того, они призвали внести Алиева в реестр террористов и экстремистов