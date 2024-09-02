Гид россиянина Рудакова взял на себя вину за падение легкоатлета во время забега на Паралимпиаде‑2024

Андрей Сафронов, спортсмен‑ведущий российского легкоатлета Федора Рудакова, в эфире «Матч ТВ» назвал причину падения спортсмена во время предварительного забега на 1500 метров на Паралимпиаде‑2024 в Париже. В понедельник бежавший сзади Рудакова польский гид, ведущий своего спортсмена Александра Коссаковски, наткнулся на россиянина. Федор упал и не смог закончить забег, поляки продолжили движение без остановки. Российская сторона подала протест на результат. Это второе падение Рудакова на Играх‑2024. Ранее он не смог финишировать на дистанции 5000 м. — Федор наступил на пятку впереди бегущего спортсмена… Опять виноват гид, не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка, — сказал Сафронов в эфире «Матч ТВ». — У нас только третий старт вместе. Проблема с «лидерами» очень большая, нужно тренироваться и работать в течении года, чтобы хорошо друг друга понимать. В нашем случае за две недели сбора очень тяжело притереться, — добавил Рудаков. В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно смотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.