МПК хотел бы сохранить символ Паралимпиады на Триумфальной арке в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) выступает за то, чтобы вместе с олимпийскими кольцами в Париже сохранился и агитос - символ паралимпийского движения, который сейчас установлен в том числе на Триумфальной арке. Об этом сообщил журналистам директор МПК по коммуникациям Крейг Спенс.

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"Агитос очень эффектно смотрится на Триумфальной арке. Вероятно, надолго он там не останется, но на фоне споров о том, останутся ли [олимпийские] кольца на [Эйфелевой] башне или где-то еще, давайте не будем забывать, что мы говорим о двух крупных спортивных событиях - Олимпийских и Паралимпийских играх. Я бы очень хотел, чтобы у нас было место, где агитос мог бы остаться в городе", - сказал Спенс.

"Во время всех наших Игр мы смотрим, как агитос мог бы оставить наследие. В частности, результатом нашего сотрудничества с правительством Токио стало то, что в столице Японии осталось много агитосов, которые напоминают о замечательных Играх. Поэтому я бы хотел обратить внимание на то, что во время споров о том, где должны быть кольца, мы не должны забывать об агитосе, потому что Паралимпийские игры тоже прошли здесь", - добавил он.

Агитос в переводе с латинского означает "приводить в движение, двигать", паралимпийский символ составляют три полумесяца красного, синего и зеленого цветов.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В Играх выступают 88 российских спортсменов, они допущены в нейтральном статусе.