МПК хотел бы сохранить символ Паралимпиады на Триумфальной арке в Париже
Международный паралимпийский комитет (МПК) выступает за то, чтобы вместе с олимпийскими кольцами в Париже сохранился и агитос - символ паралимпийского движения, который сейчас установлен в том числе на Триумфальной арке. Об этом сообщил журналистам директор МПК по коммуникациям Крейг Спенс.
"Агитос очень эффектно смотрится на Триумфальной арке. Вероятно, надолго он там не останется, но на фоне споров о том, останутся ли [олимпийские] кольца на [Эйфелевой] башне или где-то еще, давайте не будем забывать, что мы говорим о двух крупных спортивных событиях - Олимпийских и Паралимпийских играх. Я бы очень хотел, чтобы у нас было место, где агитос мог бы остаться в городе", - сказал Спенс.
"Во время всех наших Игр мы смотрим, как агитос мог бы оставить наследие. В частности, результатом нашего сотрудничества с правительством Токио стало то, что в столице Японии осталось много агитосов, которые напоминают о замечательных Играх. Поэтому я бы хотел обратить внимание на то, что во время споров о том, где должны быть кольца, мы не должны забывать об агитосе, потому что Паралимпийские игры тоже прошли здесь", - добавил он.
Агитос в переводе с латинского означает "приводить в движение, двигать", паралимпийский символ составляют три полумесяца красного, синего и зеленого цветов.
Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В Играх выступают 88 российских спортсменов, они допущены в нейтральном статусе.