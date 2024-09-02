Стало известно о долге экс-бойца UFC перед российской налоговой

Telegram-канал SHOT сообщает, что у бывшего бойца UFC, двукратного чемпиона мира по боевому самбо Алексея Олейника появился налоговый долг. По данным канала, задолженность составляет три миллиона рублей.

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Как утверждает SHOT, информация о долге появилась больше месяца назад. Telegram-канал отмечает, что боец продолжает участвовать в поединках и руководит школой единоборств в Москве. В UFC он выступал до 2022 года.

Ранее суд в Москве разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 миллионов рублей для погашения долга перед налоговой. До этого ей разрешили продать другое жилье за 70 миллионов рублей также для уплаты долга.

По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.