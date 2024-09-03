Российский паралимпиец Сафронов рассказал об отношении украинца к нему

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, который выиграл бронзу на Паралимпиаде в забеге на 100 метров, рассказал, что украинский атлет Игорь Цветов нормально общается с россиянами, передает «Матч ТВ».

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Золотую медаль выиграл украинец Игорь Цветов, серебро досталось Артему Калашяну.

«Украинец в микст-зоне даже не хлопнул меня по плечу? Он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем», — сказал Сафронов.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.