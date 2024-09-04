Россиянин выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом

Российский спортсмен Владимир Свиридов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд на проходящих в Париже Паралимпийских играх.

В среду Свиридов победил в соревнованиях в толкании ядра в категории F36 - для спортсменов с нарушением координации. Результат россиянина - 17,18 м. Это - новый мировой рекорд.

Серебро у другого представителя России Алана Кокойты.

Второе золото на этих Играх завоевала пловчиха Валерия Шабалина. На этот раз она победила на 200 м комплексным плаванием в категории SM14 - для спортсменов с нарушением интеллектуального здоровья, испытывающих трудности с распознаванием образов, последовательностью действий и памятью.

Всего на счету выступающих в нейтральном статусе россиян стало уже 13 золотых медалей.