Тарасова призвала наказать украинского паралимпийца Литвиненко за оскорбление россиянина

Международный паралимпийский комитет (МПК) должен наказать украинского спортсмена Александра Литвиненко за оскорбление россиянина Евгения Торсунова. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Торсунов стал победителем Паралимпийских игр в прыжках в длину с результатом 5,83 метра. Литвиненко стал третьим (5,76 м). После соревнований Литвиненко назвал Торсунова "недоразумением". Спортсмены выступали в классе T36, в нем соревнуются лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Кто же он сам, если считает, что проиграл недоразумению? - сказала Тарасова. - Постоянно в нашу сторону кивают, им что, заняться уже больше нечем? Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак". "Если по-другому не понимают, может быть, и наказывать. Мы же сами не можем наказать, а Международный паралимпийский комитет может. А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как "недоразумение", - добавила Тарасова.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов. В честь победы россиян на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.