Губерниев эмоционально отреагировал на поздравление Путина российских паралимпийцев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость о поздравлении президента РФ Владимира Путина российских спортсменов, ставших чемпионами Паралимпиады-2024.

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«Интересно, как квасные всё это переживут…. Без флага и гимна выступают спортсмены и такие телеграммы!!! А??? Квасные??? Лапотные???? Доносчики??? Всех чемпионов нашла поздравительная телеграмма!!! Всех наших замечательных чемпионов Паралимпиады!!! И если бы олимпийцы Парижа вдали золото, их бы тоже нашёл высокий поздравительный адрес!!! Вот вам и предатели… (нет) Герои спорта!!! Истинные!!! Наши!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее ПКР России сообщил, что глава РФ Путин прислал поздравительные телеграммы на имя Андрея Калины, Алексея Чуркина и Валерии Шабалиной, ставших чемпионами Паралимпийских игр — 2024 в Париже.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.