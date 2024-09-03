Министра спорта Украины выдвинули кандидатом в исполком WADA

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и. о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный выдвинут кандидатом для избрания в исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), несмотря на претензии организации к осуществлению допинг-контроля в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидатуру Бедного единогласно поддержали члены специального европейского комитета по Всемирному антидопинговому агентству (CAHAMA), заседание которого прошло 3 сентября. Окончательное утверждение делегатов от Совета Европы в состав исполкома WADA ожидается в октябре.

Ранее Национальный антидопинговый центр Украины столкнулся с претензиями WADA относительно прозрачности в осуществлении допинг-контроля. Как сообщил журналист Сергей Лисин, в октябре 2022 года был выявлен ряд несоответствий кодексу WADA, в том числе случаи утверждения планов тестирований после фактического проведения процедур, а также сотрудничество спортивных федераций страны со сторонними организациями для осуществления допинг-контроля. В мае 2024 года ЮНЕСКО объявило Украину несоответствующей Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.