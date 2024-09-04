Российский боец Bellator рассказал о драках со скинхедами

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шаблий рассказал о конфликтах со скинхедами в детстве. Его слова приводит Sport24.

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«Когда в России пытались поднять фанатские, скинхедские моменты, я в детстве дрался со скинхедами. То есть, мы ходили, били скинхедов. Ходил ли я с кавказцами? Да», — заявил спортсмен, выступающий в американском промоушене Bellator.

Ранее Шаблий заявил о преимуществе соотечественников над американцами. По мнению спортсмена, россияне ментально сильнее.

Россиянин выступает в Bellator с 2021 года. Он провел 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.