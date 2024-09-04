Министр спорта: Россия является последним хранителем олимпийских ценностей

Россия будет развивать дополнительные форматы спортивных соревнований параллельно с основными олимпийскими, поскольку РФ является последним хранителем олимпийских ценностей. Такое мнение на сессии "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Все дополнительные форматы мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться в Международный олимпийский комитет и на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать", - сказал Дегтярев. "И со Всемирным антидопинговым агентством вопрос мы решим, и Российское антидопинговое агентство вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически", - добавил министр.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.