«Не жалейте нас». Американский паралимпиец сделал громкое заявление

Американский спринтер, трёхкратный чемпион Паралимпийских игр 2021 года Ник Мэйхью обратился к общественности в социальных сетях. Он попросил относиться к паралимпийцам также, как и к другим спортсменам.

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«Послушайте, мы — паралимпийцы. Мы не хотим, чтобы к нам относились как к олимпийцам. Мы не олимпийцы. Мы не считаем себя ими и мы гордимся тем, что мы паралимпийцы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели также, как и на остальных спортсменов. Подбадривайте, освистывайте, смейтесь, создавайте мемы! Не относитесь к нам хуже! Когда общество видит кого-то с инвалидностью, то тут же начинает ощущать себя неловко или же меняет тон по отношению к нам. Не жалейте нас. Нас не за что жалеть. Это наша норма», — написал спортсмен в социальных сетях.

Мэйхью выступит в Париже-2024 в соревнованиях по прыжкам в длину и забеге на 100 м в классе T38.