Захарова назвала подвигом выступление россиян на Паралимпиаде-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Через что сейчас проходят паралимпийцы — это настоящий подвиг. Люди, которым итак не благоволила судьба на некоторых этапах жизни, второй раз получают удар за ударом от людей, которые должны были бы создавать условия для их дальнейшей мотивации», — заявила Захарова.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.