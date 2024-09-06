Белоруссия не может перечислить в WADA ежегодный взнос

Белоруссия не может выплатить ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за санкций, которые были наложены на белорусские банки. Об этом на международном антидопинговом форуме "Чистый спорт без границ" сообщил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

"Присутствуют санкции в банковской сфере, которые не позволяют проводить платежи взносов во Всемирное антидопинговое агентство", - рассказал Ковальчук. "Все упирается в технические затруднения. Как переводить, если есть санкции к банкам", - пояснил ТАСС заместитель главы спортивного ведомства Александр Барауля.

Согласно данным Всемирного антидопингового агентства в 2023 году Белоруссия должна была выплатить WADA $46 032, в 2024-м - $49 340.

Всемирное антидопинговое агентство в начале июля сообщило ТАСС о частичном погашении Россией взноса за 2023 год, размер которого составляет $1 267 023.

Андрей Федоров, занимавший пост заместителя министра спорта РФ, 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что WADA под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.