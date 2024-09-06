МИД РФ осудил заявления Киева о недопуске россиян на Олимпиаду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году проявлением экстремистской сущности Киева.

"Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты. И то, о чем говорит так называемый министр спорта Украины, ровно это же и подтверждает. Опять речь идет об уничтожении, об уничтожении мирового спорта, потому что исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события - это уничтожение международного спорта", - сказала дипломат журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Это то, чем занимается это самое террористическое, экстремистское украинское правительство. Они уничтожают все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность. Вот это кластер, связанный с уничтожением мирового спорта. Что-нибудь умеют созидать? Здесь только одно - экстремистская разрушительная сущность. Вот она в данном случае проявляется в сфере спорта", - добавила она.