В Госдуме обвинили министра спорта Украины в провокации

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного, который заявил, что Украина разработала план действий по недопуску России на Олимпиаду 2026 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Им стоит сконцентрироваться не на политических провокациях, а на подготовке своих команд. Им стоит приглашать тренеров, строить арены, заниматься развитием детского спорта», — сказал Свищев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.