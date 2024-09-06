Тарасова одной фразой оценила допуск россиян на церемонию закрытия Паралимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой оценила допуск российских спортсменов на церемонию закрытия Паралимпийских игр — 2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же ее не открывала», — заявила Тарасова.

Ранее 6 сентября стало известно, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. По словам президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, все желающие смогут посетить мероприятие.

Церемония закрытия Паралимпиады-2024 пройдет 8 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Они не были допущены к участию в церемонии открытия Игр.