Российская легкоатлетка назвала США своим домом

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, высказалась о жизни в США. Ее слова приводит Sport24.

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Куличенко назвала Соединенные Штаты своим домом.

«Но даже не буду говорить каким, это просто один из. У меня много на Земле таких мест, где я чувствую себя как дома», — добавила она, отметив, что в первую очередь это зависит от людей вокруг.

Спортсменка поделилась, что иногда начинает скучать вдали от Джорджии.

4 августа Куличенко выступила в финале Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту, показав седьмой результат. Победительницей стала украинка Ярослава Магучих.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.