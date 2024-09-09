Бывшая российская легкоатлетка Куличенко рассказала об угрозах украинки Магучих

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, прокомментировала неоднозначные комментарии украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Ранее Магучих заявила, что не будет контактировать с Еленой, назвав ее «пророссийской» и добавив, что она ей «патлы повырывает».

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