Созин: Жена Карпина не оскорбила Семака хамским словом

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ высказывании Дарьи Карпиной, жены главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, о физической форме наставника «Зенита» Сергея Семака.

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В выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» Дарья назвала самого слабого тренера в России. «Семак. Это только если слева хук. Он такой щупленький. Возможно, да», – ответила она.

– Это была шутливая передача, – считает Андрей Созин. – Вы считаете, что допустимо комментировать слова жен футболистов и тренеров? Сколько людей, столько и мнений. Они видят так, по-своему. Кто-то готовит на огне, кто-то готовит на костре. Мы же их не учим это делать. Я думаю, что это было сказано в шутейном разговоре. Я читал об этом, там про всех рассказали. Там не только про Семака было. Жена Карпина сказала, что он хлипковат и не выдержит хук, но мало ли что кто о чем в юмористической передаче говорит.

Была передача, в которой Слуцкий выступал с детьми. Тогда он (Леонид Слуцкий – «Спорт День за Днем») сказал: «Судьи такие люди, что как только их увидишь, надо сразу бить». Неудачная шутка. И Комитет по этике, и КДК, и родителей в школу Слуцкого вызывали… (Смеется.) Люди должны о чем-то говорить.

Жена Карпина не является субъектом футбола. Она все что угодно может сказать, ей за это ничего не будет. Если бы об этом сказал Карпин после матча, тогда могли бы обсуждать. Боюсь, что это не стоит выеденного яйца.

– Сам Семак имеет право обидеться на такое высказывание?

– Я думаю, что он даже внимание на это не обратит.

Почему вы не спрашиваете про Зарему (Салихову, жену бывшего владельца «Спартака» Леониа Федуна – «Спорт День за Днем»)? Она такого могла наговорить, что слова жены Карпина про Семака – это легкий испуг. Когда Федун был при власти, она тоже не стеснялась в выражениях. На то это и женский взгляд, она скажет: «Я так вижу». Жена Карпина же не оскорбила Семака хамским словом.

– Нравится ли вам то, что близкие к футболу люди могут подобным образом высказываться?

– Такой подход мне не нравится. Я не слышал ничего от жены бывшего старшего тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Я не слышал, чтобы о чем-то говорила жена Гинера. Но есть такие жены, которые хотя показать себя. Это тоже позиция. Все идет от воспитания и видения жизни. Она хочет, чтобы про нее узнали. Про нее узнали.

Накажут за это? Нет, не накажут. Может только Валерий Георгиевич ей скажет, что не надо было так говорить про Семака. А может и наоборот, Карпин скажет жене, что она все правильно сказала, и Семак слабоват. Это семейные разборки, я отношусь к этому абсолютно спокойно, – заключил Созин.