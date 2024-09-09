На стадионе «Динамо» появится памятник Юрию Никулину

Председатель ВФСО «Динамо» Анатолий Гулевский заявил, что на стадионе футбольного клуба будет открыт памятник артисту цирка, известному актеру и болельщику «бело‑голубых» Юрию Никулину.

© ФК "Динамо"

Народный артист СССР Юрий Никулин скончался в 1997 году.

— У «Динамо» появится памятник Юрию Никулину на трибуне и рядом со стадионом. Он будет на пути к академии «Динамо» в Петровском парке. Памятник будет один, делать его будет скульптор Александр Рукавишников, который делал памятник Льву Яшину, — передает слова Гулевского корреспондент «Матч ТВ».

В понедельник в музее «Динамо» проходит торжественная церемония открытия выставки‑инсталляции «Стена болельщиков», посвященная истории фанатского движения клуба.

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