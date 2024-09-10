Гашека назвали конченым негодяем из-за русофобии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека. Его слова приводит РИА Новости.

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Кожевников назвал критикующего Россию чеха конченым негодяем, занимающимся русофобией.

«Мужик то оказался гнилой, он флаги меняет на каждом повороте. Пусть Гашек задаст вопрос — как он сам к себе относится? Не думаю, что хорошо», — отметил он.

Ранее Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

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С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. Он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по России. Также двукратный обладатель Кубка Стэнли отказался считать Матч всех звезд НХЛ праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов на мероприятии.