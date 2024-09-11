Во время Олимпиады в Париже предотвратили три теракта

Прокуратура Франции сообщила о трёх предотвращённых терактах во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на слова национального прокурора Оливье Кристена в эфире Franceinfo.

Уточняется, что теракты планировались в баре около стадиона «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене, а также нападение на представителей Израиля. Пятерым преступникам были предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В то же время известно, что во время Паралимпиады в Париже не произошло ни одного подобного инцидента.

Напомним, летняя Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях выступили 15 россиян в нейтральном статусе. На Паралимпиаде, которая завершилась 8 сентября, выступили 88 спортсменов из России. Паралимпийцы завоевали 64 медали. Из них 20 золотых наград, 21 серебряная и 23 бронзовые. Золотые награды россияне завоевали в двух видах спорта — в лёгкой атлетике и в плавании. Самой успешной россиянкой на соревнованиях стала 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко, заработавшая пять медалей.