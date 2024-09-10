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СМИ: два спортсмена из Республики Конго не вернулись после Паралимпиады

Два конголезских спортсмена пропали после Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Два спортсмена из Конго не вернулись после Паралимпиады
© globallookpress.com

Сообщается, что после соревнований в расположение сборной не вернулись метательница копья Мирей Нганга, бегун Грейс Муамбако, а также гид спортсмена. Паралимпийцы не выходили на связь с 5 сентября. В последний раз их видели в Паралимпийской деревне.

По информации источника, исчезновением спортсменов занимается прокуратура. Среди версий случившегося рассматривается побег.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 сентября.

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