Два спортсмена из Конго не вернулись после Паралимпиады

Два конголезских спортсмена пропали после Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Сообщается, что после соревнований в расположение сборной не вернулись метательница копья Мирей Нганга, бегун Грейс Муамбако, а также гид спортсмена. Паралимпийцы не выходили на связь с 5 сентября. В последний раз их видели в Паралимпийской деревне.

По информации источника, исчезновением спортсменов занимается прокуратура. Среди версий случившегося рассматривается побег.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 сентября.