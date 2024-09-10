WADA призвало усилить тестирование в студенческом спорте

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к Антидопинговому агентству США (USADA) с призывом реформировать антидопинговую систему в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо WADA.

Письмо, подписанное президентом WADA Витольдом Банькой и гендиректором организации Оливье Ниггли, было направлено председателю правления USADA Тоби Смиту. В нем отмечается, что 90% всех спортсменов в США соревнуются вне рамок Всемирного антидопингового кодекса.

"Безусловно, настало время заняться вопросами, которые напрямую касаются USADA и спортсменов США. USADA должно серьезно обеспокоиться тем, что там много ведущих спортсменов соревнуются в системе, которая не защищает их интересы, их здоровье. На Олимпиаде в Париже 75% американских спортсменов проходили раньше спортивную систему колледжей, в какой-то момент они были частью системы, действующей ниже общепризнанных стандартов чистого спорта", - говорится в письме.

В ответ на письмо глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что все спортсмены, связанные с Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA), прошли должное тестирование, а заявление WADA назвал нападками. "Если бы руководство WADA потрудилось изучить все данные, а не только те, которые служат его целям, оно бы знало, что 100% спортсменов NCAA, участвовавших в Олимпиаде, были протестированы USADA в 2024 году, агентство также сотрудничало с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США, чтобы стимулировать развитие NCAA. К сожалению, чрезмерные нападки со стороны руководства WADA полностью подорвали эти усилия, последняя атака - прекрасные пример того, почему американский студенческий и профессиональный спорт не хочет иметь ничего общего с WADA", - заявил Тайгарт.

17 июля почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия WADA. Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году "акт Родченкова", который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. "Акт Родченкова" распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием.

В августе комитет по соответствию WADA начал проверку USADA. В случае лишения статуса соответствия у США могут отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.