Молодежная сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили «Матч ТВ», что молодежная сборная России прилетела в Москву после поездки во Вьетнам.

Ранее в понедельник второй товарищеский матч молодежной сборной России с командой Вьетнама в Ханое был остановлен в первом тайме, а затем отменен из‑за погодных условий с целью обезопасить игроков. При счете 2:0 в пользу российской команды начался сильный ливень.

— Иван Шабаров поблагодарил ребят за работу на сборе, после чего игроки отравились в расположение своих клубов, — сообщили в пресс‑службе коммуникаций РФС «Матч ТВ».

Первый матч между командами прошел 6 сентября в Ханое. Российская сборная одержала победу со счетом 3:0.