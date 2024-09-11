Новая рука, шоу Навки, «Ледниковый период»: как живет Роман Костомаров

Лишившийся в 2023 году обеих рук и стоп олимпийский чемпион Роман Костомаров не только сумел выкарабкаться и даже вернуться на лед, но и готовится воплотить в жизнь новые планы. Что сейчас происходит с Костомаровым, увидим ли мы его в новых ледовых шоу, чем в ближайшем будущем планирует заниматься фигурист — в материале NEWS.ru.

У Костомарова будет новый протез

Об этом сам спортсмен рассказал в интервью «СЭ». Сейчас он готовится к протезированию левой руки.

«Искусственная рука будет в скором времени готова. Пока это самый усовершенствованный протез из тех, что есть, он такой же, как и на правой руке. Дорогой, но государство в этом поддерживает», — заявил Костомаров.

В октябре 2023 года Роман опубликовал видео, в котором он пишет свое первое после ампутации слово — «мама».

Чемпион начал делать собственную программу

10 сентября Роман Костомаров запустил собственное шоу под названием «По душам» на Rutube. Для этого на видеохостинге уже создан отдельный канал.

«Я — спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию, а теперь еще и интервьюер! В свой проект я приглашаю самых известных и успешных людей России из сферы спорта, шоу-бизнеса, кинематографа, культуры и медиа, чтобы поговорить с ними по душам», — указано в описании канала.

Первым гостем шоу стал комик и телеведущий Александр Ревва.

Выступит ли Костомаров в шоу Навки

Роман намекнул, что может выступить в шоу Татьяны Навки. В качестве одной из причин для этого Костомаров назвал предстоящий юбилей своей бывшей партнерши. В следующем году олимпийской чемпионке исполнится 50 лет.

«Может быть, увидите. У нее тоже скоро будет юбилей. Поэтому все возможно. Я с удовольствием прокачусь», — сообщил фигурист.

Кроме того, Роман прокомментировал свой отказ от участия в шоу Навки ранее. Об этом Татьяна рассказывала в интервью для проекта РИА Новости «На два слова».

«Там была другая ситуация. Я не отказывал. Просто Татьяна хотела сделать свое шоу. А я остался с Ильей Авербухом. Нет никакой принципиальности. Сейчас я в принципе катаюсь редко, потому что делаю это достаточно тяжело и не так профессионально, как раньше. Поэтому мой конек — уже не мой конек», — объяснил Костомаров.

Вдохновил паралимпийцев на победы в Париже

Президент ПКР Павел Рожков назвал Романа Костомарова примером для паралимпийцев. Чиновник встретился с экс-фигуристом в день церемонии открытия Паралимпиады в Париже. На Играх россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

«Пообщались с Романом Костомаровым. Удивительный человек с невероятной внутренней силой. Он вдохновил своим примером многих людей, в том числе и наших паралимпийцев. От лица всей нашей команды благодарим Романа за поддержку», — сказал Рожков о встрече.

До этого Костомаров заявлял, что планирует смотреть некоторые соревнования на Паралимпийских играх 2024 года.

Объявил о возможном участии в «Ледниковом периоде»

Роман Костомаров заявил, что готов участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Правда, не в качестве фигуриста, выходящего на лед.

«Что касается нового формата „Ледникового периода“, то поживем — увидим. <...> Я сейчас если и буду принимать участие в этом шоу, то только в качестве судьи. Я готов к этому», — сказал Костомаров.

Ранее Первый канал объявил о старте кастинга участников в шоу. Впервые в истории проекта в нем могут выступить все желающие.

«Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом — это ваш шанс стать звездой „Ледникового периода“. Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг», — написано на сайте телеканала.

Сыграл в футбол и теннис впервые после ампутации

7 сентября Костомаров рассказал, что впервые после ампутации конечностей вышел на поле и сыграл в футбол. Он принял участие в благотворительном матче, прошедшем в Москве, между командой «ДоброФон» с фигуристом в составе и командой Фонда Константина Хабенского.

«С большим удовольствием поиграл в футбол первый раз в своей новой жизни. Даже кое-что получалось — отдал голевой пас. Получил удовольствие от игры. Хотелось бы мне, чтобы я бегал и играл, как раньше, но, увы, это уже невозможно», — сообщил Костомаров.

Фигурист отметил, что по итогам матча команда «ДоброФон» пожертвовала подопечным фонда 4 млн рублей.

В декабре 2023 года бывший фигурист вышел на теннисный корт и сыграл с одним из лучших теннисистов России, 22-й ракеткой мира Кареном Хачановым. На тот момент Карен входил в топ-15 мирового рейтинга. Ракетку Костомаров держал бионическим протезом и успешно выполнял удары, попадая в корт.

«Это особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал тогда Роман в соцсетях.

Кто снимет фильм о Костомарове

В апреле 2023 года Сарик Андреасян заявил, что снимет художественный фильм о Костомарове. Режиссер ранее поставил целый ряд известных картин, таких как сериал «Чикатило» и фильмы «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Сейчас в планах снять фильм про Романа Костомарова. Выходило документальное кино, а художественного не было. В следующем году планируем снимать, а выйдет в 2026 году. Мы обсуждали сценарий с ним и его женой Оксаной. Буду снимать кино только с их разрешения. Мы обо всем поговорили, и они дали добро. Это будет его биография», — сказал Андреасян во время турнира MEDIA GOLF.

В феврале 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink вышел документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». В нем рассказывалась история борьбы спортсмена с болезнью, которая привела к ампутации конечностей. Преодолеть ее удалось благодаря поддержке близких и помощи высокопрофессиональных врачей.