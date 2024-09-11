Тарасова: «Я приеду в Санкт‑Петербург и схожу на могилы Протопопова и Белоусовой»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила «Матч ТВ», что обязательно посетит могилы Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой в Санкт‑Петербурге.
Прощание с фигуристами Олегом Протопоповым и Людмилой Белоусовой пройдет в Санкт‑Петербурге в среду. Прах Протопопова был доставлен в Россию из Швейцарии, где он скончался в возрасте 91 года 31 октября 2023‑го. В завещании фигуриста было указано, чтобы его похоронили вместе с Белоусовой в Санкт‑Петербурге, она ушла из жизни в сентябре 2017 года. Прах Людмилы Евгеньевны Протопопов хранил дома.
— Вам обидно, что не смогли присутствовать на прощании с Протопоповым и Белоусовой?
— У нас послезавтра прокаты в Питере, мы выезжаем туда только завтра. Не знаю, почему это не согласовали со сборной командой… Этим занимается какая‑то девочка.
Слава богу, что их хоронят у нас, в России, в городе, который они прославляли. Там они были счастливы. Они так хотели, я очень рада [исполнению их воли]. Это наши первые олимпийские чемпионы, надо иметь память. Я приеду в Питер и схожу к ним на кладбище, — сказала «Матч ТВ» Тарасова.
Дуэт шесть раз побеждал на чемпионатах СССР, четырежды выигрывал чемпионаты мира и Европы, завоевал золото на Олимпиадах 1964 и 1968 годов. Белоусова и Протопопов в 1979 году были приглашены в Швейцарию на показательные выступления, где и остались. В августе 1995 года они получили швейцарское гражданство.
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Тарасова: «Я приеду в Санкт‑Петербург и схожу на могилы Протопопова и Белоусовой»