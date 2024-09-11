Хоккеист чуть не погиб во время тренировки в спорткомплексе в Петрозаводске

В Петрозаводске врач-хоккеист спас жизнь спортсмена прямо на тренировке. Об этом рассказал глава минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Среди тренирующихся был… заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 Республиканской больницы им. В. А. Баранова Владимир Владимирович Меренков», – рассказал Охлопков.

Медик в течение получаса реанимировал пострадавшего до приезда скорой помощи. Это позволило поддерживать кровообращение спортсмена. Позже медикаменты и дефибрилляция помогли запустить его сердце. Хоккеисты вместе с медиками доставили пациента в машину врачей. В настоящее время жизнь пострадавшего вне опасности.

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