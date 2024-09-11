Тарасова о захоронении Белоусовой и Протопопова: поражена датой церемонии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась организацией захоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова в Санкт-Петербурге. Lenta.ru

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что нужно было согласовать время так, чтобы большинство представителей мира фигурного катания смогли присутствовать на мероприятии. Чемпионат.com

Прах двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили 11 сентября в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. На церемонии не смогли присутствовать представители ФФККР, так как сейчас в Новогорске проходят контрольные прокаты сборной России. Sports.ru