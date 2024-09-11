Весивший 160 кг при росте 180 см блогер умер от остановки сердца

Известный белорусский бодибилдер и блогер Илья Ефимчук, более известный под псевдонимом Голем, скончался в возрасте 36 лет от остановки сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, спортсмену стало плохо и он потерял сознание дома 6 сентября. Его жена вызвала скорую помощь. Прибывшие доктора срочно доставили мужчину в больницу. Почти неделю медики боролись за его жизнь, однако спасти знаменитость все равно не удалось.

Ефимчук умер 11 сентября. На данный момент точная причина смерти неизвестна — ее позже установят эксперты, следует из публикации.

Ефимчук при росте 188 сантиметров весил 160 килограмм. Голем регулярно рассказывал о своем образе жизни и занятиях спортом в персональном блоге. Он неоднократно отмечал, что для хорошего самочувствия ему необходимо есть не менее семи раз в день суммарно на 16,5 тысячи калорий.