Рожков назвал Паралимпиаду в Париже самой тяжелой в плане подготовки

Паралимпийские игры в Париже стали самыми тяжелыми для российских спортсменов и Паралимпийского комитета России (ПКР). Такое мнение журналистам высказал президент ПКР Павел Рожков.

"За последние 20 лет впервые не выехал на Игры, - сказал Рожков. - Таких тяжелых Паралимпийских игр по подготовке и участию никогда не было. Нам с трудом удалось добиться права, чтобы нас допустили к отборочным соревнованиям". "Нас лишили членства в Международном паралимпийском комитете по надуманным основаниям, обвинили в том, что мы нарушили олимпийское перемирие, что мы будем дискредитировать Игры и что мы до сих пор не осудили СВО. Мы это не приняли, подали в суд, и нас восстановили. Сложная и тяжелая политическая работа была проведена, в этих тяжелых условиях результат очень достойный. Мы гордимся и восхищаемся", - добавил глава ПКР.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. На Паралимпиаде российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. На Играх выступили 88 россиян, им было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а медали спортсменов не учитывались в общем зачете. В честь победы российских спортсменов звучал гимн Международного паралимпийского комитета.