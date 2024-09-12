Тарасова об отстранении фигуристов: «У нас дома никто не лежит, все ходят на тренировки. Есть российские соревнования, в которых мы хорошо себя показываем»
Мы можем гордиться тем, что без соревнований тренируемся по два раза в день. Спортсмены ставят личные рекорды на тренировках.
Глобальные достижения – это соревнования. А они будут – нас же не навсегда дисквалифицировали. Мало ли что мне хочется. Мы поставлены перед фактом – несправедливым фактом.
Два года прошло с отстранения, и достижения у каждого спортсмена свои. Это все индивидуально и касается конкретного человека нашей сборной. Один работает над скоростью, которой над выносливостью.
Мы сейчас не можем сказать, что наш спорт стал лучше, потому что нет соревнований. Как отстранение могло сказаться? У нас никто дома не лежит – все ходят на тренировки и продолжают жить в том ритме, в котором жили.
Есть российские соревнования, в которых мы хорошо себя показываем», – сказала заслуженный тренер СССР.
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