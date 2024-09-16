Стали известны все кандидаты на пост президента МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут претендовать на пост главы МОК.
- Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
- Себастьян Коу (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Йохан Элиаш (Швеция)
- Давид Лаппартьен (Франция)
- Моринари Ватанабэ (Япония)
В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).