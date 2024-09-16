Стали известны все кандидаты на пост президента МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут претендовать на пост главы МОК.

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Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лаппартьен (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).