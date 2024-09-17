Олег Матыцин возглавит комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

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Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Накануне «Единая Россия» предложила выдвинуть кандидатуру Матыцина на должность главы комитета. В июле от этой должности был освобожден Дмитрий Свищев.

Матыцин был министром спорта России с 2020-го по 2024 год.