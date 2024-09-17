Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту
Олег Матыцин возглавит комитет Госдумы по физической культуре и спорту.
Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Накануне «Единая Россия» предложила выдвинуть кандидатуру Матыцина на должность главы комитета. В июле от этой должности был освобожден Дмитрий Свищев.
Матыцин был министром спорта России с 2020-го по 2024 год.
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Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту