Российских футболистов призвали отдать часть своих зарплат на СВО

Движение «Ветераны России» попросило Российский футбольный союз (РФС) поддержать инициативу о передаче части гонораров футболистов на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, общественники обратили внимание, что футболисты делают дорогие подарки свои женам. Ранее СМИ сообщили, что футболист Дмитрий Тарасов купил для своей семьи дом за сто миллионов рублей. Также появилась информация, что футболист Павел Мамаев подарил своей жене Надежде Санько автомобиль Mercedes G‑class Grand Edition.

«Ветераны России» предложили футболистам перевести часть гонораров на поддержку бойцов в зоне СВО: на закупку необходимого оборудования, предметов гигиены и доставку гуманитарных грузов. Представители движения подчеркнули, что своим примером футболисты могли бы показать, что патриотизм заключается в «реальной поддержке тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы страны».