Раскрыта реальная цена нового дома Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Дмитрий Тарасов купил новый дом Анастасии Костенко за 54 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Около недели назад Дмитрий Тарасов похвастался покупкой недвижимости — он заявил, что сделал подарок жене Анастасии Костенко и своим детям. Бывший футболист не рассказывал, где конкретно находится особняк. Не раскрывал он и стоимость покупки.

Некоторые эксперты уверяли, что на покупку недвижимости бывший муж Ольги Бузовой потратил около 100 миллионов рублей. Однако, как удалось выяснить «Страстям», сумма сделки вышла куда меньше. На известном сайте с объявлениями последней ценой, за которую продавался особняк, было 54,7 миллиона рублей.

Если судить по фотографиям, то внешнее сходство дома с тем, что в видео показывала Костенко, стопроцентное.

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Согласно объявлению, площадь коттеджа 360 кв. м, он расположен в КП «Онегино» в 30 км от Москвы.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов отказался помогать жене с ремонтом нового дома.