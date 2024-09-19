Экс-футболист Нигматуллин стал бездомным после развода

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин стал бездомным после развода. Об этом сообщает Mash.

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Ранее мировой суд Преображенского района расторг брак Нигматуллиных. При этом экс-футболист остался без квартир в РФ и США, поскольку они были оформлены на его супругу.

«Юрист Нигматуллина отправил женщине досудебное соглашение. В нем попросил вернуть 50% совместно нажитого имущества», — говорится в тексте.

Срок истечения соглашения 20 сентября. Если бывшая жена футболиста откажется от предложения, то экс-супругов ждет судебное разбирательство о разделе имущества.

У Нигматуллина были квартиры в Москве и Майами. Первую его супруга продала за 121 миллион рублей, оставив все деньги себе. Во второй квартире экс-супруга футболиста сейчас проживает, ее стоимость оценивается в почти 79 миллионов рублей по текущему курсу. Ее соседом является аргентинский бомбардир Лионель Месси.

Напомним, что Нигматуллин расписался со своей экс-супругой в 1996 году, у них двое сыновей. Предполагается, что причиной развода стал роман футболиста на стороне, однако он, хоть и не скрывает свои новые отношения, но данные сообщения отвергает.