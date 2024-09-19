Экс-футболист Нигматуллин стал бездомным после развода
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин стал бездомным после развода. Об этом сообщает Mash.
Ранее мировой суд Преображенского района расторг брак Нигматуллиных. При этом экс-футболист остался без квартир в РФ и США, поскольку они были оформлены на его супругу.
«Юрист Нигматуллина отправил женщине досудебное соглашение. В нем попросил вернуть 50% совместно нажитого имущества», — говорится в тексте.
Срок истечения соглашения 20 сентября. Если бывшая жена футболиста откажется от предложения, то экс-супругов ждет судебное разбирательство о разделе имущества.
У Нигматуллина были квартиры в Москве и Майами. Первую его супруга продала за 121 миллион рублей, оставив все деньги себе. Во второй квартире экс-супруга футболиста сейчас проживает, ее стоимость оценивается в почти 79 миллионов рублей по текущему курсу. Ее соседом является аргентинский бомбардир Лионель Месси.
Напомним, что Нигматуллин расписался со своей экс-супругой в 1996 году, у них двое сыновей. Предполагается, что причиной развода стал роман футболиста на стороне, однако он, хоть и не скрывает свои новые отношения, но данные сообщения отвергает.