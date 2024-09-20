Российские школьники будут изучать спорт без привязки к международным стартам и Олимпиадам (проект Минпросвещения)
В школьной программе российский спорт будут изучать без привязки к Олимпиадам.
Это указано в проекте приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования».
Ранее при изучении модулей среди личностных результатов обучающихся предусматривались «проявление чувства гордости за Родину, российский народ и историю России через достижения сборной на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх».
В новом проекте пояснение «на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх» исключено из модулей по всем видам спорта.
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