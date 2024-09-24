Олимпийский чемпион высказался о квадроберах

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о популярности квадробинга — копировании поведения кошек.

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«Я могу сказать только одно. У меня есть коты! Я считаю, что лучше завести кота, чем быть им», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Ранее Евгений Рылов раскритиковал итоги плавательного турнира на летних Олимпийских играх в Париже (Франция). Спортсмен сделал акцент на итогах заплыва на 100 м брассом.

Олимпийские игры 2024 года в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Участие в Играх принимали 15 человек.