Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции

Заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова была задержана по подозрению в коррупции. По информации 161.ru Гадаровой вменяют статью 290 УК РФ «Взятка».

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«Обыски прошли 23-24 сентября по месту работы и проживания. По месту работы обнаружили документы. Проверка и обыски шли по заявлению региональной прокуратуры, которая в предыдущей проверке нашла коррупционные схемы в работе Минспорта и физкультуры. Под подозрением у силовиков еще одна сотрудница Минспорта, но пока ее фамилия не называется», — сообщили в 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально ни арест, ни задержание замминистра не комментировали.