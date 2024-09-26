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Претендент на пост главы МОК Самаранч заявил, что РФ нарушает Олимпийскую хартию

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию, передает Inside the Games со ссылкой на AFP.

Претендент на пост главы МОК: Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию
© globallookpress.com
«Хотелось бы скорее пересмотреть вопрос реинтеграции ОКР. Сейчас Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию. Как только причины для отстранения исчезнут, надо будет работать, чтобы вернуть РФ», — сказал Самаранч-младший.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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