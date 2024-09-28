Винер заявила, что не будет входить в президиум Федерации гимнастики России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не будет входить в президиум Федерации гимнастики России от своего вида спорта. Об этом она заявила ТАСС.

"Я очень много лет уже мечтаю быть только линейным тренером. Именно линейным тренером. Главный тренер мне еще по душе, - сказала Винер. - Слава богу, у меня выросли дети, которые могут заменить меня именно на такой работе, как президент. Я, конечно, буду как главный тренер советовать, если меня спросят. Но в президиум от художественной гимнастики не буду входить".

Федерация гимнастики России будет создана 1 октября на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области ранее выдвинула главу РЖД Олега Белозерова на пост президента Федерации гимнастики России. Эту кандидатуру уже поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Белозеров стал единственным кандидатом на пост президента федерации.

Как сообщал ранее ТАСС, общероссийские федерации по олимпийским гимнастическим видам спорта (художественной и спортивной гимнастике, а также прыжкам на батуте) выдвинут по шесть кандидатов в президиум новой федерации, федерации по неолимпийским видам спорта (спортивные аэробика и акробатика) - по три. Срок выдвижения кандидатов в президиум Федерации гимнастики России завершился 18 сентября. 1 октября пройдет конференция, на которой будет выбраны президент, вице-президенты от каждого вида спорта, а также утвержден состав президиума.