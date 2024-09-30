Члена группы BTS оштрафовали за пьяную езду на самокате

Южнокорейский суд оштрафовал участника поп-группы BTS Мин Юн Ги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов) за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, 10 сентября прокуратура предъявила музыканту обвинения в порядке ускоренного судопроизводства, которое обычно применяется в отношении проступков. Так, суду направляется просьба наложить штраф. У Мин Юн Ги есть неделя для обжалования приговора.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Россию приедут с выступлениями известные k-pop-группы. В Культурном центре посольства Республики Корея в Москве изданию с оговоркой сказали о четырех-пяти коллективах. Уточняется, что переговоры о проектах с несколькими корейскими группами ведет и «ВКонтакте».