Дегтярев отметил вклад букмекеров в финансирование спорта в России

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что финансирование спорта в России увеличилось на 30 миллиардов рублей в год благодаря сотрудничеству с букмекерами.

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Во вторник в Москве проходит пленарная сессия форума «Азартные игры: отчисления на спорт».