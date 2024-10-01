Дегтярев отметил вклад букмекеров в финансирование спорта в России

Дегтярев заявил, что благодаря букмекерам финансирование спорта в России увеличилось на 30 миллиардов рублей в год
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что финансирование спорта в России увеличилось на 30 миллиардов рублей в год благодаря сотрудничеству с букмекерами.
Во вторник в Москве проходит пленарная сессия форума «Азартные игры: отчисления на спорт».
— Я в должности министра объехал много регионов и видел результаты сотрудничества спорта с букмекерами. Это сотрудничество заметно увеличило финансирование спорта в России: примерно на 30 миллиардов в год. Дало увеличение количество занимающихся спортом в стране, а мы продолжаем выполнять поставленную задачу президентом по 70% вовлеченных в спорт людей, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».
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