Замминистра спорта РФ обвинил руководителей федераций в «бардаке»

Первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов раскритиковал руководителей спортивных федераций за бардак в сфере детско‑юношеского спорта в России.

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В среду в Москве проходит сессия «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».