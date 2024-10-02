Замминистра спорта РФ обвинил руководителей федераций в «бардаке»

Первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов раскритиковал руководителей спортивных федераций за бардак в сфере детско‑юношеского спорта в России.
В среду в Москве проходит сессия «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».
— Виноваты вы, руководители федераций, что у нас бардак такой в спорте. Вы говорите, что вы нас слышите. Но мы сейчас через полчаса встанем и уйдем и забудем всё, о чем говорили. Мне хочется, чтобы вы все вышли хотя бы с понимаем того, что происходит. Сейчас все говорят о детско‑юношеском спорте, все повторяют за Владимиром Владимировичем. Посчитайте, сколько это стоит. Ребенок должен иметь право выбрать вид спорта, который он хочет. Поезжайте на 50 км от Москвы. О каких видах спора вы говорите? Там физруком в лучшем случае работает человек, который просто более‑менее физически подготовлен. И — всё. Один хочет заниматься художественной гимнастикой, второй — боксом, третий — хоккеем, откуда тренеров взять по всей стране? Могу привести базовую цифру Минспорта: 48 миллиардов рублей наш бюджет. Вчера Михаил Дегтярев говорил, что с приходом новой команды, благодаря их работе, будет 62–63 миллиарда. Разделите на детско‑юношеский спорт, это 19–20 миллионов детей. Даже если мы все деньги туда потратим, представьте, сколько получится на одного ребенка? — передает слова Байсултанова корреспондент «Матч ТВ».
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Замминистра спорта о детско-юношеском спорте: «Виноваты руководители федераций, что у нас бардак такой»