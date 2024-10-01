«Чемпионат» принял участие в «Спорт Бизнес Конгрессе»

Двухдневный форум объединил экспертов в области спортивного бизнеса

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В конце сентября 2024 года в Москве прошёл «Спорт Бизнес Конгресс» – новый формат делового ивента, на котором собрались те, кто работает над экономическим развитием российского спорта – от маркетологов до предпринимателей и инвесторов. Официальным информационным партнером деловой конференции стал ведущий российский спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Мероприятие позволило обсудить актуальные вопросы индустрии и узнать о лучших практиках в области спортивного бизнеса.

Спикерами от редакции «Чемпионата» на мероприятии выступили главный редактор Вячеслав Опахин и директор по маркетингу Галина Зубкова. Они рассказали о том, как привлечь современную аудиторию к спортивному контенту и в каком виде преподносить информацию.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Общий вызов у всех спортивных медиа — убедить человека отдать своё время нашему контенту, а не миллиону других развлечений».

По словам Галины Зубковой, в борьбе за внимание пользователя «Чемпионат» предлагает простые и вовлекающие форматы, которые коротко и доступно доносят информацию. Спортивный портал постоянно экспериментирует и предлагает своим читателям, подписчикам в социальных сетях и зрителям, слушателям подкастов новые форматы и возможности потребления информации.

На форуме также выступили президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка, президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра синхронного плавания Мария Киселёва, министры спорта Свердловской области, Красноярского края, республик Татарстан и Крым, а также другие топ-менеджеры и функционеры спортивной индустрии.