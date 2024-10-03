Матыцин: спортивные федерации стали лояльнее относиться к допуску россиян на турниры

Международные спортивные федерации стали более лояльно относиться к допуску российских спортсменов на турниры, считает глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

"Считаю, что накал, который был по политизации спорта перед Олимпийскими играми, сейчас потихоньку уходит, впереди выборы главы МОК. Видим, что многие международные федерации более лояльно стали относится и к допуску наших спортсменов, и к организации проведения соревнований", - сказал Матыцин, выступая в Дипломатической академии МИД России в рамках Евразийского форума молодых дипломатов.

По мнению Матыцина, в настоящее время стоит задача укрепить диалог со спортивными федерациями, "найти сильных партнеров в международном спортивном движении".

"У нас их много, коллег, которые в федерациях заняли принципиальную позицию. Важно укрепить эти точки опоры. И дальше системно работать по линиям общественных организаций, олимпийского комитета, спортсменов, межправительственных объединений", - добавил Матыцин.

Он отметил, что "нельзя разрывать связи". Матыцин подчеркнул, что и российские спортивные федерации, и Олимпийский комитет России сохраняют диалог с международными коллегами.

Действующий глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах в следующем году оставит свой пост в связи с истечением срока полномочий. Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава олимпийского комитета вступит в июне.