Валуев: ситуация с делом Валиевой шла по запланированному сценарию

Ситуация с допинговым делом российской фигуристки Камилы Валиевой была спланирована заранее, поэтому ее положительного разрешения ожидать не стоило. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

2 октября в Федеральном верховном суде Швейцарии сообщили ТАСС, что отклонили апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации.

"Вся ситуация Валиевой - это заранее спланированный сценарий. Позитивного решения ждать не приходилось и не стоило. Камиле нужно пожелать сил и удачи, на ее долю выпали тяжелые перипетии", - сказал Валуев.

В апелляции сторона Валиевой утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку фигуристка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию "защищенное лицо" в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций. Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил доводы Валиевой, посчитав ряд аргументов неприемлемыми.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.